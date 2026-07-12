La Polizia di Brescia ha arrestato un uomo di 39 anni, di origini albanesi, con precedenti, per spaccio di droga. Gli agenti hanno sequestrato oltre 250 grammi di cocaina. La segnalazione di uno spacciatore è arrivata tramite l’app «YouPol», portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagine ha portato all’arresto e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della squadra Mobile della Questura di Brescia hanno arrestato un 39enne di origini albanesi (con precedenti alle spalle), residente in provincia per spaccio di droga. Era già ai domiciliari. Sono stati alcuni residenti a segnalare la presunta attività di spaccio sull'applicazione istituzionale - e anonima - YouPol. Insieme agli agenti della Locale di Ospitaletto, è stato organizzato un servizio mirato di monitoraggio e controllo a casa del 39enne che, in evidente stato di agitazione, dopo aver chiuso a chiave la porta di ingresso ha cercato di disfarsi di due involucri che contenevano cocaina e sostanza da taglio: bloccato dai poliziotti, ha opposto resistenza e aggredito un agente (ha riportato lesioni e abrasioni). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - I residenti segnalano uno spacciatore su «YouPol», 39enne finisce in manette: la Polizia sequestra oltre 250 grammi di cocaina

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