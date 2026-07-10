La polizia ha arrestato un 18enne tunisino a Piacenza, sequestrando 38 dosi di cocaina. I residenti avevano segnalato attività di spaccio attraverso l’app Youpol. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato la droga nascosta negli slip del giovane. L’operazione ha portato anche al sequestro di ulteriori stupefacenti.

Un arresto e 38 dosi di cocaina sequestrate in un’operazione della Squadra Mobile della Questura di Piacenza, che ha portato all’arresto di un giovane tunisino per spaccio e detenzione di stupefacenti. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta tramite l’applicativo Youpol, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente nella zona di via Sbolli. La segnalazione e l’intervento della polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella serata di ieri, attorno alle 21.00, quando la Sala Operativa della Questura di Piacenza ha ricevuto una segnalazione tramite l’applicazione Youpol. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Piacenza, i residenti segnalano lo spaccio su Youpol: la Polizia ferma un 18enne con la cocaina negli slip

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