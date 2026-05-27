Fermato in scooter con soldi e cocaina | spacciatore di paese finisce in manette
Un giovane in scooter Honda SH bianco è stato fermato mentre transitava nel buio. La polizia ha trovato nel suo zaino diverse banconote e una scatolina di chewing gum, usata come contenitore di cocaina. Durante i controlli, sono stati sequestrati anche pacchetti di sigarette. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga e denaro sospetto. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno eseguito le perquisizioni e il fermo.
Un Honda SH bianco che si muove nel buio, un giovane visibilmente nervoso, e un nascondiglio piuttosto improvvisato: pacchetti di sigarette e una scatolina di chewing gum trasformati in piccoli contenitori di cocaina. È bastato un posto di blocco di routine, lunedì sera a Quinzano d'Oglio, per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
D'Amsterdam à Anvers : L'empire invisible de la cocaïne
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