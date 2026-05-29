Giardino Storico di Villa Garzoni | l’evento Speciale riapertura dei Bagni Musicali
I Bagni Musicali del Giardino Storico di Villa Garzoni sono stati riaperti dopo un periodo di chiusura. L'evento ha visto la partecipazione di visitatori e appassionati che hanno potuto nuovamente accedere a questa area, nota per le sue installazioni sonore e ambientali. La riapertura si inserisce nel contesto di un restauro complessivo del giardino storico, che si prepara a celebrare i 70 anni dall'apertura del Parco di Pinocchio nel 2026.
Il 2026 è un anno significativo per il Parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia): si celebrano infatti i 70 anni dalla sua apertura. E, legato alla figura del burattino più famoso del mondo, si lega nel 2026 anche un’altra importante ricorrenza: il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore dell’opera italiana più amata e conosciuta in tutto il Pianeta. Due anniversari che si intrecciano e segnano non soltanto l’occasione di una celebrazione, ma l’inizio di una nuova stagione per la gestione del Parco. Da domani riapriranno i Bagni Musicali nello Storico Giardino Garzoni. All’interno del complesso monumentale del Parco di Pinocchio di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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