Giardino Storico di Villa Garzoni | l’evento Speciale riapertura dei Bagni Musicali

Notizia in breve

I Bagni Musicali del Giardino Storico di Villa Garzoni sono stati riaperti dopo un periodo di chiusura. L'evento ha visto la partecipazione di visitatori e appassionati che hanno potuto nuovamente accedere a questa area, nota per le sue installazioni sonore e ambientali. La riapertura si inserisce nel contesto di un restauro complessivo del giardino storico, che si prepara a celebrare i 70 anni dall'apertura del Parco di Pinocchio nel 2026.