i pm adesso indagano su report

La Procura di Roma ha aperto un’indagine dopo l’esplosione di una bomba davanti all’abitazione di un giornalista, avvenuta il 16 ottobre. Attualmente, gli inquirenti stanno verificando i collegamenti tra l’attentato e la redazione di un programma televisivo. La polizia sta esaminando i reperti trovati sul luogo e ascoltando testimoni. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata.

L’inchiesta della Procura di Roma sulla bomba esplosa davanti a casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso sta coinvolgendo la redazione di Report. Gli inquirenti vogliono capire che tipo di rapporti avessero i giornalisti della trasmissione con il presunto mandante dell’ordigno, il faccendiere Valter Lavitola, «amico fraterno» del conduttore di Rai 3 e fonte di altri collaboratori della trasmissione, oggi indagato per strage aggravata dal metodo mafioso (il 4 luglio ha subito una meticolosa perquisizione).? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Bandito fugge col camion rubato: ora indagano cinque poliziotti

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