Abusi alla scuola militare Teulié l’insegnante accusato chiede il rinvio dell' interrogatorio E i pm indagano su possibili omesse denunce

Da ilgiorno.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante della scuola militare Teulié, coinvolto in un’indagine per presunti abusi, si è presentato davanti al giudice ma ha chiesto di posticipare l’interrogatorio. I pm stanno anche verificando se siano state omesse eventuali denunce riguardo ai fatti. La richiesta di rinvio è stata avanzata durante l’udienza, senza ulteriori dettagli sulla data di comparizione successiva. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e accertare i fatti.

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Milano, 8 giugno 2026 – Si è presentato davanti al giudice ma poi ha chiesto il rinvio dell’interrogatorio. E così Marco Ricucci – l'insegnante di italiano 48enne della scuola militare Teulié agli arresti domiciliari dal 4 giugno in un'inchiesta della Procura di Milano per le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su almeno sette allievi a partire dall'ottobre 2024 in avanti – si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia giovedì 11 giugno. Oggi, assistito dalla legale Paola Ponte, il docente si è recato i fronte al gip Elio Sparacino, ma poi la sua difesa ha chiesto un rinvio e lo ha ottenuto per una questione procedurale e per poter valutare compiutamente tutti gli atti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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