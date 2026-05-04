Rubati 50 computer in una scuola del Sannio

Nella scuola dell’Istituto comprensivo di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, sono stati sottratti circa cinquanta computer. L’episodio è avvenuto di notte e gli agenti stanno indagando sulla vicenda. Al momento non sono state fornite informazioni sui possibili sospetti o sui danni causati dal furto. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze.

Una cinquantina di computer sono stati rubati nell’Istituto comprensivo di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Sconosciuti, una volta disattivato il sistema di allarme, sono entrati nella notte a scuola portando via i dispositivi tecnologici. Sul furto indagano i carabinieri. Provincia di Salerno, urne aperte per l’elezione del nuovo presidente: sfida. Lavoro in nero e gravi violazioni su sicurezza: sospese due aziende. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubati 50 computer in una scuola del Sannio Notizie correlate I carabinieri salgono in cattedra. Ritrovati i computer rubati a scuolaSette computer rubati in una scuola elementare e poi recuperati grazie alla segnalazione di un cittadino e all’intervento dei carabinieri. Tablet e computer rubati da scuola per un valore di 400mila euroUn uomo di 48 anni, residente a Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di ricettazione nell’ambito di un’indagine su un furto... Aggiornamenti e dibattiti Lardirago, furto alla scuola media: rubati 50 computer portatiliLardirago (Pavia), 18 febbraio 2025 - Ladri di computer alla scuola media di Lardirago. Sono entrati in azione, probabilmente di notte, nello scorso weekend, con il furto scoperto alla riapertura di ... ilgiorno.it Olevano sul Tusciano, rubati computer in una scuola: erano già stati ricomprati dal sindacoFurto di computer in una scuola di Olevano Sul Tusciano. I ladri sono entrati dopo aver forzato una finestra dell'istituto scolastico rubando computer e tablet. Nei mesi scorsi furono rubati altri ... ilmattino.it