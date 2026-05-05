Nuove reti per acqua gas e fogne per via Caterina Sforza | maxi cantiere di un anno ecco la data di inizio lavori
Lunedì 8 giugno inizieranno i lavori per il rinnovo delle reti di acqua, gas e fogne in via Caterina Sforza. Il cantiere durerà circa un anno e prevede la posa di 320 metri di nuove condotte, oltre alla sostituzione degli allacci obsoleti alle utenze private. L’intervento riguarda l’installazione di nuove infrastrutture per migliorare le reti esistenti e sostituire le condotte vecchie.
Si rinnova la rete fognara, ma anche quella idrica e del gas, di via Caterina Sforza. I lavori, che partiranno lunedì 8 giugno, consistono nella posa di 320 metri di nuove condotte acqua, gas e fognature e nella sostituzione dei relativi allacci oramai obsoleti alle utenze private, per conferire.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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