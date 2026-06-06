Via Caterina Sforza è il momento del maxi cantiere | un anno di lavori in tre fasi la guida su viabilità e raccolta rifiuti
Lunedì iniziano i lavori di rinnovo dei sottoservizi in via Caterina Sforza, nel centro storico di Forlì. Il cantiere si svolgerà in tre fasi e durerà circa un anno. Durante i lavori, saranno modificate la viabilità e le modalità di raccolta dei rifiuti nella zona. La strada resterà chiusa in alcune zone e ci saranno deviazioni temporanee per i veicoli e i mezzi di raccolta. Le autorità hanno comunicato le tempistiche e le modifiche previste per limitare i disagi.
Iniziano lunedì i lavori di rinnovo dei sottoservizi nel centro storico di Forlì in via Caterina Sforza. Gli interventi consistono nella posa di 320 metri di nuove fognature, reti idriche e gas (per un totale di 960 metri) e nella sostituzione degli allacci obsoleti alle utenze private, per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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