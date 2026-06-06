Via Caterina Sforza è il momento del maxi cantiere | un anno di lavori in tre fasi la guida su viabilità e raccolta rifiuti

Notizia in breve

Lunedì iniziano i lavori di rinnovo dei sottoservizi in via Caterina Sforza, nel centro storico di Forlì. Il cantiere si svolgerà in tre fasi e durerà circa un anno. Durante i lavori, saranno modificate la viabilità e le modalità di raccolta dei rifiuti nella zona. La strada resterà chiusa in alcune zone e ci saranno deviazioni temporanee per i veicoli e i mezzi di raccolta. Le autorità hanno comunicato le tempistiche e le modifiche previste per limitare i disagi.