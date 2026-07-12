Il caso dei due gemelli di 18 mesi deceduti in Idaho si è evoluto dopo che la madre, inizialmente accusata di aver causato la morte dei figli, è stata incriminata per omicidio. La donna aveva sostenuto che i decessi fossero collegati alle vaccinazioni di routine. La svolta giudiziaria ha modificato l'orientamento delle indagini, trasformando una vicenda in un procedimento penale.

La 23enne Andrea Renee Shaw aveva sostenuto che il decesso dei due figli di 18 mesi fosse legato alle vaccinazioni di routine. Quella che per mesi era stata raccontata dalla madre come una tragedia legata ai vaccini si è trasformata in un caso giudiziario destinato a far discutere. In Idaho, negli Stati Uniti, Andrea Renee Shaw, 23 anni, è stata incriminata da un gran giurì con due capi d’accusa per omicidio di primo grado per la morte dei suoi due gemelli di appena 18 mesi. Secondo la Procura, la giovane avrebbe soffocato deliberatamente entrambi i figli. Un’accusa pesantissima che arriva al termine di un’indagine durata quasi un anno e che ribalta completamente la versione sostenuta dalla donna dopo il decesso dei bambini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - I gemelli morti dopo le accuse ai vaccini in Idaho: la svolta ribalta il caso, madre incriminata per omicidio

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