Un uomo nordafricano ha ucciso la ex con cui aveva avuto una relazione e un figlio, entrando nella sua casa e colpendola con un coltello. L’omicidio è avvenuto dopo una lite legata a tentativi di riprendersi la donna e al contenzioso sul figlio. Dopo l’aggressione, l’uomo si è rivolto ai vicini dichiarando: «L’ho uccisa». È stato arrestato subito dopo l’evento. La donna è morta sul colpo.

LORETO La lite, scaturita dall’ennesimo pressing per tentare di riaverla a sé e, soprattutto, dalla pretesa di riprendersi il figlio, conteso dopo la fine della love story travagliata. Poi la follia. Avrebbe impugnato un coltello - non è chiaro se l’abbia afferrato dalla cucina o l’avesse già con sé - e poi l’avrebbe colpita, più volte. A morte. Quindi è sceso in strada, insanguinato. Barcollante come uno zombie. «Ho ucciso la mia ex», avrebbe riferito ai residenti e alle persone di passaggio che, sconvolte, si sono avvicinate all’uomo per capire se avesse bisogno di aiuto. Pensavano fosse stato aggredito. In realtà, si era appena macchiato del più atroce dei delitti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Omicidio a Loreto, entra in casa della ex e l'ammazza a coltellate. Arrestato nordafricano dopo la lite con Luigia, la madre di suo figlio. Le parole ai vicini: «L'ho uccisa»

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