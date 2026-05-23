Caso Garlasco la madre di Sempio | Le accuse sono false

La madre di Sempio ha dichiarato che le accuse contro il figlio sono false. La questione riguarda la validità dello scontrino del parcheggio come prova dell’alibi di Sempio. Inoltre, si indaga su chi abbia firmato la denuncia contro la famiglia nel 2016. La procura sta esaminando le prove e le testimonianze per chiarire i punti chiave del caso. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata o condannata nelle fasi attuali dell’indagine.

? Domande chiave Come può lo scontrino del parcheggio confermare l'alibi di Sempio?. Chi ha firmato la denuncia presentata contro la famiglia nel 2016?. Perché le impronte delle scarpe Frau sono al centro del caso?. Quanto è costata la difesa legale per i risparmi della famiglia?.? In Breve Denuncia presentata nel 2016 dalla madre di Alberto Stasi contro la famiglia Sempio.. Spese legali per la difesa di Andrea sostenute con risparmi per la vecchiaia.. Alibi basato sulla presenza di Sempio in casa con il padre fino alle 10:50.. Contestazione difesa su impronte pedali marca Frau e scontrino parcheggio di Vigevano.. Daniela Ferrari difende il figlio Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, respingendo le accuse e descrivendo una condizione di isolamento familiare simile ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Caso Garlasco, Sempio: Non ho ucciso Chiara Poggi

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