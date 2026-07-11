Peppino di Capri e l'amore per l'isola Azzurra | È uno stato d’animo Domani i funerali in piazzetta

Domani si terranno i funerali in piazzetta a Capri. La cerimonia si svolgerà in un’atmosfera intima, alla presenza di amici e familiari. Il cantante, nato sull’isola, ha mantenuto un forte legame con il luogo d’origine, rappresentato anche dal nome d’arte scelto. La sua carriera è iniziata con gruppi locali come Duo Caprese e Capri Boys, prima di adottare il nome che lo ha reso celebre.

Caprese doc, non ha mai rinunciato a quel "brand" isolano fin dagli albori: Duo Caprese, Capri Boys, fino all'intuizione di Mario Cenci e quel "Peppino di Capri" con cui è diventato famoso in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Peppino di capri il meglio

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