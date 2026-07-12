Durante i funerali di Peppino di Capri, Aurelio De Laurentiis ha espresso il suo ricordo dell’amico, immaginandolo alla corte del Signore, al pianoforte, con una coppa di champagne. Le sue parole sono state accompagnate da lacrime mentre ricordava il cantante. De Laurentiis ha concluso il discorso con questa immagine, sottolineando il legame personale e affettuoso con l’artista scomparso.

«Lo immagino alla corte del Signore, al pianoforte con una coppa di champagne». Conclude così il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il suo lungo discorso in ricordo dell'amico Peppino di Capri. Commosso ed emozionato, il presidente azzurro si è propinato in quattro minuti di elogio e racconti assieme al grande autore. «Noi eravamo accomunati da tante passioni, anche quella della cucina. Eravamo due mangiatori e scherzavamo sulla nostra pancia che faticava ad andar via». Un amicizia lunghissima che ha portato anche a diverse collaborazioni in ambito lavorativo, come con “Na Na Napoli”, inno che Peppino di Capri scrisse per gli azzurri: «E che in suo onore vorrei riprendere per l'inizio del prossimo campionato». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Funerali di Peppino di Capri, le lacrime di De Laurentiis: «Lo immagino alla corte del Signore al pianoforte con una coppa di champagne»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana autore di ?Champagne?: una vita di successi ed eleganza. I funerali domenica in piazzettaÈ morto a 87 anni nella sua isola natale il musicista e interprete della musica italiana.

Leggi anche: Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana autore di ?Champagne?: una vita di successi ed eleganza

Temi più discussi: Addio a Peppino di Capri, oggi l'ultimo saluto alla voce di 'Champagne': i funerali sull'isola; Addio a Peppino di Capri, i funerali domani sull'isola; Domani alle 17 i funerali di Peppino di Capri. Il figlio: Ora sogna in eterno; Addio a Peppino di Capri: fissati i funerali dell'amato artista.

L'uscita del feretro di Peppino di Capri dal municipio di Capri, dove si è tenuta la camera ardente, e il suo arrivo nella chiesa Madre di Santo Stefano per i funerali. Il passaggio è stato salutato dagli applausi dei presenti nella piazzetta. x.com

Addio a Peppino di Capri, il sognatore della rivoluzione twist - Notizie reddit

I funerali di Peppino di Capri in diretta tv: l’addio nella sua amata isolaL’artista è scomparso all’età di 86 anni. Il sindaco: Lascia un esempio. Ha rappresentato un sogno per tanti italiani e lo continua a rappresentare ... quotidiano.net

Domenica alle 17 i funerali di Peppino di Capri. Il figlio: Ora sogna in eternoDalle 13 sarà allestita la camera ardente, poi le esequie nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta. Proclamato il lutto cittadino ... rainews.it