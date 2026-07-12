I danni del maltempo | alberi e rami in strada a Cattolica pianta crolla sopra un’auto Allarme erosione a Riccione

Durante la notte tra sabato e domenica, una burrasca ha causato circa trenta interventi dei vigili del fuoco nel Riminese, tra cui il crollo di una pianta sopra un'auto a Cattolica e alberi o rami che sono finiti in strada. A Riccione si segnala un allarme erosione costiera.

Rimini, 12 luglio 2026 – Sono stati una trentina gli interventi dei vigili del fuoco in queste ore nel Riminese, per i danni provocati dalla burrasca che si è abbattuta nella notte tra sabato e domenica. A causare i problemi maggiori è stato il forte vento, che ha fatto crollare diversi alberi e rami. A Cattolica un albero all’interno del giardino di un’abitazione è caduto sulla macchina del proprietario. A Verucchio è caduta una pianta lungo il sentiero che dal parco Nove Martiri arriva alla Rocca del Sasso. Problemi anche a Riccione, soprattutto in spiaggia. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteocaldo-giorno-peggiore-estate-2026-r477o4q1 «... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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