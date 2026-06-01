Messina Sud senza mare | erosione scarichi e danni del maltempo tengono lontana la balneazione

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Messina Sud, il mare è presente ma non accessibile a causa di erosione, scarichi e danni provocati dal maltempo. La costa si è ridotta, rendendo impossibile la balneazione nonostante la vicinanza con le spiagge. Le condizioni ambientali e i danni strutturali impediscono l’uso delle aree balneari, che risultano inaccessibili alla popolazione locale. La situazione riguarda zone costiere soggette a erosione e problematiche legate agli scarichi di acqua e ai danni causati da eventi meteorologici estremi.

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Chi vive nella zona sud di Messina si trova davanti a una contraddizione evidente: il mare è lì, a pochi passi da casa, ma di fatto resta inaccessibile. Con l’avvio della stagione estiva cresce infatti la domanda di spiagge fruibili, mentre per molti residenti della Seconda Circoscrizione la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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