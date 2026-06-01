Messina Sud senza mare | erosione scarichi e danni del maltempo tengono lontana la balneazione

Notizia in breve

A Messina Sud, il mare è presente ma non accessibile a causa di erosione, scarichi e danni provocati dal maltempo. La costa si è ridotta, rendendo impossibile la balneazione nonostante la vicinanza con le spiagge. Le condizioni ambientali e i danni strutturali impediscono l’uso delle aree balneari, che risultano inaccessibili alla popolazione locale. La situazione riguarda zone costiere soggette a erosione e problematiche legate agli scarichi di acqua e ai danni causati da eventi meteorologici estremi.