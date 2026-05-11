Alberi colpiti dal maltempo e rami crollati lungo la Sp72 a lago Pompieri all' opera

Il maltempo ha provocato danni lungo la strada principale che attraversa Lierna, con alberi abbattuti e rami spezzati che ostruiscono la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area. La strada principale, che collega diverse località, è attualmente soggetta a rallentamenti e chiusure temporanee. Nessun ferito è stato segnalato.

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