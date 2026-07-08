A Corneto, frazione di Toano in provincia di Reggio Emilia, alcuni ragazzi del campo estivo della Protezione Civile hanno mostrato sintomi compatibili con un’intossicazione. L’episodio si è verificato martedì e il sindaco ha comunicato la notizia tramite Facebook. Le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto, ma finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle circostanze o sui possibili agenti coinvolti.

Momenti di paura al campo estivo della Protezione Civile di Corneto, frazione di Toano, in provincia di Reggio Emilia. Martedì alcuni ragazzi “hanno manifestato sintomi presumibilmente riconducibili a una possibile intossicazione “, ha fatto sapere su Facebook il sindaco di Toano Leonardo Perugi. “Sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per gli accertamenti necessari e, fortunatamente, le loro condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni. Sono rientrati nella notte e questa mattina hanno potuto riprendere regolarmente le attività del campo”, ha aggiunto il primo cittadino rassicurando sulle condizioni di salute dei giovani. Ancora, tuttavia, non si conoscono le cause della presunta intossicazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

© Lapresse.it - Reggio Emilia, intossicazione in un campo estivo della Protezione Civile: mistero sulle cause

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bambini con vomito e dissenteria dopo lescursione: maxi-intossicazione al campo estivo

Notizie e thread social correlati

Intossicazione al campo estivo della Protezione civile: come stanno oggi i bambiniOtto bambini sono stati ricoverati dopo un’intossicazione al campo estivo della Protezione civile.

Intossicazione per 31 persone al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano, 28 bimbi in ospedaleUn’ipotesi di intossicazione ha coinvolto 31 persone, tra cui 28 bambini, al campo estivo della Protezione civile a Corneto di Toano.

Temi più discussi: Maxi intossicazione, allarme al campo estivo: 28 bimbi in ospedale; Sospetta intossicazione alimentare al campo estivo di Toano, 28 bimbi in ospedale; Maxi intossicazione al campo estivo della Protezione civile. Coinvolti 28 bambini; Centro estivo di Toano, 28 bambini colpiti da un malore.

Reggio Emilia, sospetta intossicazione al campo estivo: 28 bambini ricoverati d'urgenza. Avviate le verifiche x.com

Reggio Emilia, sospetta intossicazione al campo estivo: 28 bambini ricoverati d'urgenza. Avviate le verificheTra le possibili cause della maxi intossicazione che ha coinvolto una trentina di persone di un campo estivo l'acqua bevuta dalle fontane pubbliche ... tg.la7.it

Reggio Emilia, maxi-intossicazione al campo estivo: 28 bambini in ospedalePaura ieri sera a Corneto di Toano, sull'Appennino reggiano, dove si stava svolgendo il secondo giorno del campo estivo della Protezione Civile ... dire.it