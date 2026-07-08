Intossicazione al campo estivo della Protezione civile | come stanno oggi i bambini

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto bambini sono stati ricoverati dopo un’intossicazione al campo estivo della Protezione civile. Il sindaco di Toano ha riferito che i piccoli sono stati sottoposti a controlli medici e si trovano in condizioni stabili. Nessuno dei bambini presenta gravi complicazioni. Le autorità hanno avviato verifiche sulla provenienza del cibo e sulle procedure di sicurezza adottate durante l’evento. La situazione è sotto controllo e si attende il risultato delle analisi.

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Toano (Reggio Emilia), 8 luglio 2026 –  Il sindaco di Toano, Leonardo Perugi, è intervenuto per aggiornare, e rassicurare, chi è direttamente coinvolto, e in generale la cittadinanza, in merito all' intossicazione alimentare a cui si sono trovati di fronte una trentina di partecipanti, quasi tutti bambini  tra gli 8 e i 12 anni, al campo estivo della Protezione Civile; in corso di svolgimento a Corneto di Toano. Fatto verificatosi tra il pomeriggio e la serata di ieri. Le rassicurazioni del sindaco Perugi. "Desidero rassicurare i cittadini - scrive il sindaco nella sua nota - e, in particolare, le famiglie dei ragazzi coinvolti. La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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