i 5 momenti che hanno deciso norvegia inghilterra

Durante la partita tra Norvegia e Inghilterra, l’allenatore e il giocatore hanno avuto un confronto a distanza su come interpretare l’andamento della gara. La partita è stata caratterizzata da episodi insoliti che hanno portato a discussioni tra loro.

Norvegia-Inghilterra è stata una partita talmente strana che Tuchel e Bellingham l’hanno chiusa bisticciando a distanza su come andasse letta. L’Inghilterra aveva appena raggiunto la quarta semifinale mondiale della sua storia dopo una partita di una sofferenza disumana, e i due non sono riusciti a mettersi d’accordo se fosse una buona o una cattiva notizia, questa sofferenza. «Il risultato è fantastico, siamo tra le prime quattro, è incredibile, ma non sono felice della prestazione, sotto ogni aspetto», ha cominciato il CT tedesco parlando a ITV, «Ancora una volta l'impegno c'è stato, ma ci siamo complicati la vita da soli per il modo in cui abbiamo giocato, per come abbiamo espresso il nostro gioco: imprecisi, un sacco di errori tecnici, non abbastanza veloci, non abbastanza continui. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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England vs Norway 2014 Extended Highlights

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