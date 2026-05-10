Thomas Tuchel si sta preparando per la sua nomina come allenatore della nazionale inglese, prevista per fine maggio. Attualmente, sta ultimando i dettagli prima della partecipazione alla Coppa del Mondo di questa estate. La sua esperienza come tecnico viene considerata un elemento importante per le partite decisive, secondo alcune opinioni. La sua presenza nel team nazionale potrebbe influire sui risultati nelle competizioni internazionali in programma nei prossimi mesi.

Notizia fresca giunta in redazione: Con la nomina della sua nazionale inglese prevista per la fine di maggio, Thomas Tuchel sta mettendo insieme gli ultimi preparativi per la Coppa del Mondo di questa estate. Il tedesco ha assunto la guida dei Thee Lions lo scorso gennaio e ha supervisionato una campagna di qualificazione impeccabile con otto vittorie su otto, con la sua squadra che ha segnato 22 gol e non ne ha subito nessuno. L’ex allenatore del Chelsea è stato incaricato di porre fine a 60 anni di sofferenza per l’Inghilterra e con una squadra di talento a sua disposizione, i bookmaker hanno installato la sua squadra come una delle favorite in Nord America.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Thomas Tuchel è un’arma enorme per l’Inghilterra nei grandi momenti. È più deciso ed è questo che ti fa vincere le partite, Danny Murphy sull’allenatore che fa la differenza dei Tre Leoni

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