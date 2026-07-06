inghilterra e brasile momenti opposti in un mondiale che non perdona nulla

In un ottavo di finale di Coppa del Mondo, l’Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, con due gol segnati nel secondo tempo. La squadra britannica ha subito due reti nel primo tempo, ma ha ribaltato il risultato nel secondo, con un gol al 56’ e uno all’82’. La partita si è giocata in uno stadio pieno, con un pubblico che ha assistito a un incontro intenso e ricco di emozioni.

La vittoria dell’Inghilterra sul Messico (2-3) agli ottavi non è soltanto un risultato pesante: è una dichiarazione d’identità. La squadra di Aguirre, fino a ieri impermeabile e senza un solo gol subito, è stata costretta a piegarsi davanti a una nazionale che sta cambiando pelle. Tuchel ha portato una mentalità nuova: meno estetica, più sostanza. L’Inghilterra non si perde più nel possesso sterile, non si specchia nella propria qualità, non si lascia trascinare nelle trappole emotive degli avversari. Sa essere brutta, cattiva, sporca, quando serve. Sa interpretare le fasi, sa soffrire, sa colpire. È un passo avanti culturale, prima ancora che tecnico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Inghilterra-Uruguay: gol e highlights | Amichevole internazionale

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‘Thomas Tuchel è un’arma enorme per l’Inghilterra nei grandi momenti. È più deciso ed è questo che ti fa vincere le partite, Danny Murphy sull’allenatore che fa la differenza dei Tre LeoniThomas Tuchel si sta preparando per la sua nomina come allenatore della nazionale inglese, prevista per fine maggio.

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