Hormuz stretto chiuso e missili sulle navi Usa pioggia di fuoco in Iran | si è riscatenato il caos

Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso e due navi commerciali sono state colpite da missili mentre tentavano di attraversarlo. Gli Stati Uniti hanno risposto con una pioggia di fuoco in Iran, provocando il caos nella regione. La chiusura dello stretto, punto strategico per il transito di petrolio, si ripete come un ciclo senza fine. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi dell’attacco o le conseguenze immediate.

Come al gioco dell'oca, si torna dal punto di partenza. Peccato che si stia parlando di una guerra, quella tra Stati Uniti e Iran. Gli ayatollah hanno infatti nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz e colpito con dei missili due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi, colpendo 140 obiettivi militari. La risposta di Teheran è stata durissima: missili su Emirati, Qatar e Bahrein. La situazione, dunque, è nuovamente fuori controllo Iran, seconda nave colpita nello Stretto di Hormuz: Teheran rivendica l'azione Le Guardie Rivoluzionarie iraniane sostengono di aver neutralizzato una seconda imbarcazione nello Stretto di Hormuz nell'ambito della risposta militare agli attacchi americani contro installazioni iraniane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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