Nella notte, gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk contro diverse aree dell’Iran, colpendo l’isola di Qeshm, Hengam, un impianto petrolchimico ad Asalouyeh e una struttura per l’acqua potabile. Contestualmente, il governo iraniano ha deciso di chiudere il passaggio di tutte le navi nel Golfo di Hormuz. La situazione ha portato all’interruzione delle operazioni marittime nella zona.

Riesplode con forza il conflitto tra Iran e Stati Uniti. Nella notte Washington ha sganciato 49 missili Tomahawk sul sul del Paese, colpendo Qeshm, Hengam, un impianto petrolchimico ad Asalouyeh e una struttura dedicata all’erogazione di acqua potabile. I media di Teheran riportano di scontri navali nello Stretto di Hormuz, che nelle scorse ore è stato chiuso a tutti le navi, anche quelle commerciali. L’Iran ha risposto ai raid americani colpendo le basi statunitensi stanziate in Bahrein, Giordania e Kuwait, dove già nei giorni scorsi era stato danneggiato l’ aeroporto internazionale. Il Pentagono ha definito i nuovi attacchi sferrati nella notte come “ un atto di diplomazia coercitiva ” per costringere Teheran ad accettare le richieste avanzate da Washington durante i negoziati per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Usa lanciano 49 missili Tomahawk contro Teheran. Hormuz chiuso a tutte le navi – La diretta

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