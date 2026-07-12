Hockey prato sconfitta indolore per l’Italia in Finale Il Qualifier va alla Scozia
L’Italia di hockey su prato maschile ha perso la finale del Qualifier contro la Scozia, in una partita che non ha inciso sul passaggio alla prossima competizione continentale. La gara si è svolta a Roma e ha determinato le due squadre qualificate per il campionato europeo, già decise in semifinale. La sconfitta non ha comportato conseguenze per la partecipazione italiana alla rassegna internazionale. La Scozia ha ottenuto il risultato positivo, mentre l’Italia ha concluso la competizione con un risultato di secondo posto.
Una sconfitta che non fa male. La Nazionale italiana di hockey su prato maschile ha ceduto il passo alla Scozia nella Finale valida per l’EuroHockey Championship Qualifier, competizione appena terminata a Roma che ha messo in palio due spot per la prossima rassegna continentale, conquistati già dalle due squadre in semifinale. Gli azzurri nello specifico si sono dovuti arrendere per 3-1, tenendo botta per gran parte della disputa. A pungere per primi sono stati infatti gli avversari d’oltremanica, abili a firmare l’1-0 con il timbro d Jamie Golden arrivato all’ottavo giro di orologio. La risposta tricolore è arrivata appena due minuti dopo, momento in cui Claudio Brocco ha firmato il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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FIH Hockey World Cup 2026 Qualifier, Hyderabad, India - Match 10: Italy vs Korea
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