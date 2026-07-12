Hockey prato sconfitta indolore per l’Italia in Finale Il Qualifier va alla Scozia

Notizia in breve

L’Italia di hockey su prato maschile ha perso la finale del Qualifier contro la Scozia, in una partita che non ha inciso sul passaggio alla prossima competizione continentale. La gara si è svolta a Roma e ha determinato le due squadre qualificate per il campionato europeo, già decise in semifinale. La sconfitta non ha comportato conseguenze per la partecipazione italiana alla rassegna internazionale. La Scozia ha ottenuto il risultato positivo, mentre l’Italia ha concluso la competizione con un risultato di secondo posto.