Hockey prato l’Italia si gioca la qualificazione per gli Europei maschili nei Qualifier di Roma
Dal 9 al 12 luglio il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma ospiterà i Qualifier di hockey su prato maschile, una fase decisiva per la qualificazione agli Europei. La competizione vedrà la partecipazione di diverse squadre europee che si contenderanno i pass per il campionato continentale. L’evento si svolge in un periodo in cui si concentrano le speranze di qualificazione per le rappresentative nazionali coinvolte.
Sarà il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma ad ospitare dal 9 al 12 luglio un evento di qualificazione per i Campionati Europei maschili di hockey su prato. L’Italia proverà a sfruttare il vantaggio di giocare in casa per andare a caccia del pass per la rassegna continentale, che si disputerà a Londra dal 28 luglio all’8 agosto 2027. Il torneo romano di qualificazione vedrà al via oltre agli Azzurri (n.27 del ranking mondiale) anche Scozia (17), Ucraina (29), Repubblica Ceca (31), Svizzera (39), Turchia (41), Croazia (43), Portogallo (57). Le prime due classificate verranno promosse alla fase finale degli Europei. I Qualifier si svolgeranno tramite un tabellone a eliminazione diretta, con l’Italia che debutterà giovedì contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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