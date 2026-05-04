Il Poggibonsi la spunta di misura Scandicci sconfitta indolore Finale di campionato in calando

Nel match tra Poggibonsi e Scandicci, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria per 1-0 grazie a un gol siglato nel corso della partita. La formazione ospite ha concluso la gara con una sconfitta che, comunque, non ha avuto ripercussioni sulla posizione in classifica. La partita ha visto diverse sostituzioni da entrambe le parti, con i giocatori entrati in campo a partire dal 60’ e dal 74’.

POGGIBONSI 1 SCANDICCI 0 POGGIBONSI: Pacini, Martucci (74’ Gerbino), Salto, Borri, El Dib, Zuccherato (84’ Ndiaye), Masini (74’ Rodio), Shenaj, Ciacci (60’ Magnati), Boriosi, Giustarini (84’ Borghi). All. Consonni. SCANDICCI: Pepe, Fiaschi, Dodaro (84’ Andreucci), Poli (82’ Morosi), Biancon, Morandi, Valori, Viligiardi (71’ Aprili), Arrighini, Boganini (82’ Tellini), Chiaverini (69’ Marchesini). All. Taccola. Arbitro: Ravara sez. Valdarno. Marcatore: 81’ Giustarini. Note: ammoniti: Valori. Calci d’angolo 2 a 2. Recupero 0+2. Poggibonsi – Finisce con la festa dei padroni di casa che in modo rocambolesco, ed approfittando di risultati concomitanti, acciuffano i play out.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi la spunta di misura. Scandicci, sconfitta indolore. Finale di campionato in calando Notizie correlate Hockey, chiusa la prima fase del campionato: sconfitta indolore per la Securfox contro VeronaLa Securfox Forlì cade nell’ultima di ritorno contro il CusVerona, ma difende il vantaggio in classifica e si prepara al Qualification Round che... Basket, Reggiana sconfitta di misura da Murcia nell’andata dei quarti di finale di Europe CupLa Pallacanestro Reggiana lotta fino alla fine ma deve cedere all’UCAM Murcia nell’andata dei quarti di finale della FIBA Europe Cup.