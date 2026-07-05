Un uomo di 47 anni è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver minacciato e maltrattato la compagna e la madre di lei. Le vittime hanno riferito di aggressioni e minacce ripetute per ottenere denaro da usare per l’acquisto di droga. Le autorità hanno intervenuto dopo le denunce presentate dalle donne, che hanno descritto una serie di episodi di violenza e coercizione.

Maltrattava la compagna e l’anziana madre della donna, minacciandole e aggredendole per ottenere denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti. Con queste accuse la polizia di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.L’indagine della squadra mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica, è partita nei primi mesi dell’anno dopo la denuncia presentata dalla compagna dell’uomo, che ha riferito di essere vittima di continue condotte persecutorie.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 47enne, già noto per... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Minacce e maltrattamenti alla compagna e alla madre di lei per ottenere soldi destinati alla droga, 47enne finisce in carcere

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