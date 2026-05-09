Maltrattamenti e rapina alla madre stalking alla ex compagna In carcere un 37enne
Un uomo di 37 anni è stato portato in carcere dopo un’ordinanza del Gip di Arezzo, richiesta dalla procura. I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito il provvedimento, che accusa l’uomo di aver commesso maltrattamenti e rapina ai danni della madre, oltre a stalking nei confronti dell’ex compagna. Sono stati raccolti elementi che collegano il 37enne a questi comportamenti.
I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Arezzo, su richiesta della procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 37enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari, rapina e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Panoramica sull’argomento
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