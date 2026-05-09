Maltrattamenti e rapina alla madre stalking alla ex compagna In carcere un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato portato in carcere dopo un’ordinanza del Gip di Arezzo, richiesta dalla procura. I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito il provvedimento, che accusa l’uomo di aver commesso maltrattamenti e rapina ai danni della madre, oltre a stalking nei confronti dell’ex compagna. Sono stati raccolti elementi che collegano il 37enne a questi comportamenti.

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I carabinieri di Sansepolcro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Arezzo, su richiesta della procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 37enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari, rapina e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Maltrattamenti alla compagna. Finisce in cellaCOMO Botte in casa alla compagna, per poi scagliarsi contro gli arredi domiciliari e continuare a sfogare la sua ira. Leggi anche: Maltrattamenti sulla moglie e stalking e minacce alla ex, ammoniti due uomini Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MALTRATTAMENTI E RAPINA, 41ENNE FINISCE IN CARCERE; 41enne tunisino arrestato e condannato per maltrattamenti e rapina ai danni della compagna; Padova: maltrattamenti e rapina nei confronti della compagna, arrestato un 41enne; Rapina, droga e maltrattamenti in famiglia: 42enne torna in carcere. Padova: maltrattamenti e rapina nei confronti della compagna, arrestato un 41ennePolizia di Stato di Padova ha proceduto a carcerazione nei confronti di un 41enne responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna ... ilmetropolitano.it Maltrattamenti in famiglia a Padova, donna aggredita in casa dal marito: arrestato un 41enne dopo aggressioniCittadino tunisino arrestato a Padova per maltrattamenti e rapina ai danni della compagna: dovrà scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione. virgilio.it Violenza sessuale e maltrattamenti familiari: condannato, finisce in carcere dopo oltre 12 anni Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com Sono testimone di maltrattamenti sui minori nel mio lavoro e non so come comportarmi. reddit