Ho buttato la Nintendo Switch di mio figlio dal finestrino mentre guidavo Ora ha imparato la lezione

Da fanpage.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un padre negli Stati Uniti ha raccontato di aver lanciato la Nintendo Switch di suo figlio dal finestrino dell’auto mentre guidava, affermando che il gesto è stato un insegnamento. La storia è diventata virale su Instagram, generando commenti contrastanti tra i genitori. Alcuni considerano l’atto un modo per correggere comportamenti inadeguati, altri lo giudicano eccessivo o come semplice dimostrazione pubblica. La vicenda ha suscitato discussioni online su metodi di educazione e disciplina.

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Stufo dell'atteggiamento indisponente del figlio, un padre americano ha lanciato la sua Nintendo Switch dall'auto in corsa. Il racconto è diventato virale su Instagram, scatenando un'accesa discussione tra i genitori: gesto educativo o puro esibizionismo? ha raccontato su I. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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