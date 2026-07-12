Ho buttato la Nintendo Switch di mio figlio dal finestrino mentre guidavo Ora ha imparato la lezione

Un padre negli Stati Uniti ha raccontato di aver lanciato la Nintendo Switch di suo figlio dal finestrino dell’auto mentre guidava, affermando che il gesto è stato un insegnamento. La storia è diventata virale su Instagram, generando commenti contrastanti tra i genitori. Alcuni considerano l’atto un modo per correggere comportamenti inadeguati, altri lo giudicano eccessivo o come semplice dimostrazione pubblica. La vicenda ha suscitato discussioni online su metodi di educazione e disciplina.

Stufo dell'atteggiamento indisponente del figlio, un padre americano ha lanciato la sua Nintendo Switch dall'auto in corsa. Il racconto è diventato virale su Instagram, scatenando un'accesa discussione tra i genitori: gesto educativo o puro esibizionismo? ha raccontato su I. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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