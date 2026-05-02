Geolier ricorda Giogiò Cutolo la madre | Ha mantenuto la promessa fatta davanti al sangue di mio figlio

Durante il concerto del Primo Maggio, l'artista ha rivolto un pensiero ai giovani vittime di Napoli, menzionando in particolare Giovanbattista Cutolo, conosciuto come Giogiò. In un momento di riflessione, ha ricordato la madre del ragazzo, affermando che ha mantenuto una promessa fatta davanti alla morte di suo figlio. L'evento ha visto la partecipazione di pubblico e il ricordo di alcune delle vittime di quella realtà.

Nel corso del concerto del Primo Maggio, Geolier ha ricordato i ragazzi uccisi a Napoli. Tra loro anche Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò. La madre della vittima, Daniela Di Maggio, ha commentato questo gesto importante.🔗 Leggi su Fanpage.it

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