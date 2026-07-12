Habitat marini degrado e rinascita | Due milioni per sostenere la pesca

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due milioni di euro sono stati destinati a sostenere la pesca, mentre il mare si riscalda e si verifica il degrado degli habitat marini. Le acque si presentano come se stessero bollendo, con specie aliene come il granchio blu che invade le valli e la Sacca. Nel settore delle vongole si registrano gusci e macerie, segnalando danni evidenti all’ambiente marino.

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di Mario Bovenzi L’aumento della temperatura del mare, l’acqua che sembra bollire nella Sacca e nelle valli. L’arrivo di specie aliene, a capo di questo esercito il granchio blu che ha lasciato di un settore – quello delle vongole – gusci e macerie. Il gasolio alle stelle. E’ la pesca, ormai da anni, uno dei settori più bersagliati, economia del mare che paga il peso maggiore – con i cugini di campagna – dei cambiamenti climatici. Ed è proprio qui che arriverà una ventata d’ossigeno. Quasi 2,5 milioni di euro nel piatto con l’obiettivo di promuovere interventi strategici per il futuro della pesca e dell’ acquacoltura regionali. Obiettivo, il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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