Il mondo degli uccelli marini si sta restringendo | habitat e areali sempre più piccoli a causa del surriscaldamento globale

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riscaldamento globale sta causando una riduzione degli habitat e delle aree di distribuzione degli uccelli marini. Di conseguenza, queste specie sono costrette a intraprendere spostamenti più lunghi in mare aperto per trovare cibo e condizioni adeguate alla sopravvivenza. La diminuzione delle zone di presenza si traduce in un aumento delle sfide quotidiane per le popolazioni di queste creature che vivono sulle coste e negli oceani. Le variazioni climatiche continuano a influenzare significativamente il loro equilibrio naturale.

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Il riscaldamento globale restringe gli habitat e gli areali degli uccelli marini, costringendoli a compiere viaggi oceanici ancora più lunghi per poter sopravvivere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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