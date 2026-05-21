Il mondo degli uccelli marini si sta restringendo | habitat e areali sempre più piccoli a causa del surriscaldamento globale

Il riscaldamento globale sta causando una riduzione degli habitat e delle aree di distribuzione degli uccelli marini. Di conseguenza, queste specie sono costrette a intraprendere spostamenti più lunghi in mare aperto per trovare cibo e condizioni adeguate alla sopravvivenza. La diminuzione delle zone di presenza si traduce in un aumento delle sfide quotidiane per le popolazioni di queste creature che vivono sulle coste e negli oceani. Le variazioni climatiche continuano a influenzare significativamente il loro equilibrio naturale.

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