A Gravina la mostra di arte contemporanea ' Habitat & Dis-Habitat' dell’artista Valeri Tarasov
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ll 29 Maggio alle ore 18 si inaugura co l’ex Convento di Santa Maria a Gravina, in Piazza Benedetto XIII, la mostra di arte contemporanea dal titolo Habitat & Dis-Habitat, dell’artista Valeri Tarasov.La mostra che rimarrà aperta fino al 29062026 è visitabile dal lunedì al venerdì ore 9,00-13. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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