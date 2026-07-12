La Norvegia è stata eliminata ai quarti di finale del Mondiale dopo la sconfitta contro l’Inghilterra. Dopo la partita, l’attaccante ha dichiarato di essere orgoglioso del percorso della squadra nel torneo. Ha anche condiviso di aver provato un’emozione particolare legata a un aspetto specifico di questa esperienza. La nazionale scandinava ha concluso la competizione con un risultato che ha definito positivo, nonostante l’uscita anticipata.

La Norvegia esce a testa alta da questo Mondiale dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro l'Inghilterra. Al termine della partita, Erling Haaland si è detto orgoglioso del cammino della sua nazionale e ha svelato l'aspetto che lo ha emozionato di più. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Haaland emozionato dopo l'eliminazione: "La cosa che mi rende più orgoglioso è..."

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