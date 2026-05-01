Flamengo parla il direttore sportivo Boto | Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente Paquetà l’acquisto che più mi rende orgoglioso

Da calcionews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore sportivo del Flamengo ha commentato alcuni dei giocatori più importanti della squadra, sottolineando come Danilo e Alex Sandro contribuiscano a rafforzare la mentalità vincente del club. Ha inoltre parlato dell’acquisto di Paquetà, definendolo l’operazione che lo rende più orgoglioso. L’intervista, rilasciata a Tuttosport, ha approfondito vari aspetti della filosofia e delle strategie del club brasiliano.

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