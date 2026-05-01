Flamengo parla il direttore sportivo Boto | Danilo e Alex Sandro ci danno una mentalità vincente Paquetà l’acquisto che più mi rende orgoglioso

Il direttore sportivo del Flamengo ha commentato alcuni dei giocatori più importanti della squadra, sottolineando come Danilo e Alex Sandro contribuiscano a rafforzare la mentalità vincente del club. Ha inoltre parlato dell’acquisto di Paquetà, definendolo l’operazione che lo rende più orgoglioso. L’intervista, rilasciata a Tuttosport, ha approfondito vari aspetti della filosofia e delle strategie del club brasiliano.

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