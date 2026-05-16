Cannes John Travolta emozionato per il riconoscimento a sorpresa | L' ultima cosa che mi sarei aspettato
A Cannes, l’attore ha ricevuto una Palma d’onore consegnata dal delegato generale poco prima della proiezione del suo primo film come regista. La cerimonia ha suscitato applausi e un forte coinvolgimento emotivo, con Travolta visibilmente commosso per il riconoscimento inaspettato. La premiazione si è svolta in un’atmosfera di grande attesa, poco prima di presentare al pubblico il suo nuovo lavoro cinematografico. La serata si è conclusa con un lungo applauso e un momento di grande partecipazione.
Applausi, emozione e una sorpresa che lo ha profondamente commosso: John Travolta ha ricevuto a Cannes una Palma d’onore consegnata dal delegato generale Thierry Frémaux poco prima della proiezione di ‘Volo notturno per Los Angeles’, il suo debutto alla regia. “Questa è l'ultima cosa che mi sarei. 🔗 Leggi su Today.it
Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d'oro d'onore
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