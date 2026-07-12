Guido Crosetto propone il patto anti Putin per tutti i partiti | un piano demenziale sotto il segno della subalternità italiana a Washington

Da ilgiornaleditalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico ha proposto un accordo condiviso tra tutti i partiti italiani per opporsi alla Russia. La proposta mira a coordinare le azioni politiche e militari del paese contro Mosca, secondo quanto dichiarato. La proposta è stata avanzata da un rappresentante del governo attuale, noto per le sue posizioni filoatlantiste e per il sostegno all’Ucraina. La proposta è stata presentata senza dettagli specifici sui contenuti o sui tempi di attuazione.

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Guido Crosetto, esponente di spicco del giullaresco governo di Giorgia Meloni e della destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoucraina, filobancaria e filoisraeliana, ha recentemente proposto un patto antirusso a tutti i partiti italiani. Secondo il demenziale progetto avanzato da Crosetto, tutte le formazioni politiche italiane dovrebbero stipulare un accordo di convergenza nell'opposizione alla Russia di Putin e alle sue fantomatiche ingerenze nella politica italiana. Ricordiamo, per inciso, che nei giorni scorsi sono stati espulsi dall'Italia diplomatici russi con l'accusa di spionaggio. Il progetto di Crosetto,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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