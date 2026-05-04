Il ministro della Difesa ha annunciato la sua intenzione di recarsi a Washington per incontrare l’ex presidente degli Stati Uniti, con l’obiettivo di ristabilire un rapporto diretto e rafforzare i legami tra i due paesi. La visita è prevista in un momento in cui si discute di alleanze strategiche e di interessi condivisi, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sull’agenda dell’incontro.

Leggiamo sui più letti e, soprattutto, più venduti quotidiani nazionali che il ministro Crosetto, esponente di spicco del giullaresco governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista di Giorgia Meloni, sta progettando un viaggio a Washington con lo scopo di ricucire con gli Stati Uniti d'America sul tema Nato e sul tema basi americane in Italia. Come è noto, nelle scorse settimane si è prodotto un vero e proprio strappo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, in ragione del fatto che la nostra patria, con un inatteso ed encomiabile scatto di orgoglio, si è rifiutata di supportare la civiltà dell'hamburger nelle sue nefande imprese imperialistiche in Iran.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crosetto pronto ad andare a Washington per ricucire con Trump: l'apice della subalternità italiana, altro che patriottismo

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Non una riforma per un ministro, ma una riforma per l’Italia. Guido Crosetto lo dice chiaramente: il lavoro è pronto, la visione c’è, e presto sarà presentata una riforma della Difesa pensata per il Paese nei prossimi vent’anni. Ora la parola spetta al Parlamento, c - facebook.com facebook