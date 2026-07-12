Guerra Usa-Iran | la diretta Colpita una base americana in Bahrein Hegseth | Scelta sbagliata Teheran pagherà Hormuz è chiuso

Una base americana in Bahrain è stata colpita. Il capo del Pentagono ha dichiarato che l'Iran ha fatto una scelta sbagliata e che pagherà le conseguenze. La chiusura dello stretto di Hormuz è stata confermata. La situazione è seguita a una serie di attacchi attribuiti all'Iran contro obiettivi statunitensi nella regione. Nessun dettaglio sulle eventuali vittime è stato comunicato. Le autorità statunitensi hanno risposto con azioni militari contro obiettivi iraniani nella regione.

Roma, 12 luglio 2026 – "L'Iran ha fatto una scelta sbagliata. Ora ne paga le conseguenze”. È chiaro il messaggio lanciato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, ritwittando su X il posto del Centcom sui nuovi attacchi americani all'Iran. Nella notte è iniziato il “terzo round” di bombardamenti che negli ultimi tre giorni ha centrato 300 obiettivi strategici in Iran. Ma Teheran non è rimasto a guardare. Ha riposto con una pioggia di missili contro gli Emirati Arabi, colpita una base americana in Bahrein. Sirene anche in Kuwait. Ultime notizie in diretta.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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