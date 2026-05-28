Nella notte italiana, quattro navi sono state colpite nel Golfo di Hormuz e una base militare è stata attaccata. Le forze americane hanno condotto gli attacchi, provocando una rappresaglia da parte delle forze iraniane. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni specifici è stato comunicato. Le operazioni sono avvenute in un’area strategica per il traffico marittimo internazionale.

Altro che accordo di pace tra Stati Uniti e Iran: nella notte italiana si sono verificati vari attacchi da parte delle forze americane, che hanno portato alla risposta dei pasdaran. L’esercito Usa, ha abbattuto quattro droni di Teheran e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas, da dove stava per essere lanciare un quinto velivolo a pilotaggio remoto. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, come accaduto in precedenza, ha descritto le azioni come « puramente difensive ». La rappresaglia dei pasdaran. Un funzionario americano ha spiegato che le ultime azioni militari hanno avuto l’obiettivo di « mantenere il cessate il fuoco ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Attacco Usa in Iran, Teheran colpisce quattro navi a Hormuz e una base americana

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Guerra Usa-Iran, Teheran di nuovo sotto attacco, colpite tv di Stato e quartier generale pasdaran

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