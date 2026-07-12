Guela Doué di nuovo nel mirino del Milan pronto un quinquennale

Da calciomercato.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta preparando un’offerta di cinque anni per il difensore Guela Doué. Dopo averlo cercato un anno fa, i rossoneri sono di nuovo interessati al giocatore e puntano a portarlo in squadra nella prossima stagione. La trattativa riguarda il trasferimento del laterale destro, che potrebbe lasciare l’attuale club durante l’estate. La società sta valutando le mosse da compiere per formalizzare l’acquisto.

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Dopo averlo cercato a lungo un anno fa, il Milan è pronto a dare l’assalto a Guela Doué in vista della prossima stagione con il laterale destro che potrebbe cambiare maglia in estate. Il Milan pensa a Guela Doué per la fascia (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2002, il nazionale ivoriano è un obiettivo del Milan per quello che riguarda la fascia destra con Ruben Amorim che è alla ricerca di calciatori di gamba che possano giocare sia in fase difensiva che in fase offensiva. Guela Doué avrebbe già un principio di accordo con il Milan che metterebbe sul piatto, stando a quanto riferito da TuttoSport, un quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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