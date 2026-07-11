Mercato Milan LIVE | Mediano del Bayern nel mirino! Contatti per Karetsas e Doué

Notizia in breve

Il Milan sta seguendo un mediano del Bayern e ha avviato trattative per i giovani Karetsas e Doué. Sul fronte acquisti, sono in corso contatti ufficiali con i rispettivi club di provenienza. La società rossonera lavora per rafforzare il centrocampo e puntare su giocatori emergenti. La sessione di mercato prosegue con incontri e valutazioni di opportunità di mercato. Nessuna ufficialità è ancora arrivata sui trasferimenti.