Il Milan sta monitorando nuovamente il centrocampista dello Strasburgo Guéla Doué, considerato un obiettivo di mercato. Nella giornata di mercoledì, a Milanello, si è tenuta una conferenza stampa durante la quale il presidente ha presentato il nuovo allenatore, Rúben Amorim. La discussione si è concentrata anche sulle strategie di mercato del club, senza riferimenti ufficiali a trattative in corso.

Nella giornata di mercoledì, a Milanello è andata in scena la tanto attesa conferenza stampa dove il presidente americano Gerry Cardinale ha presentato ai tifosi il nuovo allenatore Rúben Amorim. Il patron rossonero ha di fatto inaugurato così la nuova era del Milan, in cui i due lavoreranno a stretto contatto con lo scopo di iniziare a costruire finalmente un vero e serio progetto. Da una parte, Cardinale ha fatto subito capire le proprie intenzioni sia con le prime parole da presidente vero sia con la chiusura di due acquisti di grande spessore come Gonçalo Ramos e Mario Gila. Dal lato desto della scrivania invece, il nuovo tecnico portoghese ha messo subito in chiaro prima le ambizioni competitive, poi la necessità di rinforzare la rosa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Calciomercato Milan, torna di moda un vecchio pallino: piace Guéla Doué dello Strasburgo

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Calciomercato Milan, in arrivo Gonçalo Ramos: le cifre

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