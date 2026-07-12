Guardia Sanframondi punta sul benessere animale | iniziative e campagne per una cultura del rispetto

Il Comune di Guardia Sanframondi ha annunciato una serie di iniziative per il benessere animale, tra cui microchippature gratuite e progetti educativi nelle scuole. Verranno inoltre organizzate attività di pet therapy e campagne di sensibilizzazione. Queste azioni fanno parte di un percorso volto a rispettare e tutelare gli animali d’affezione, in conformità con il regolamento comunale dedicato alla loro tutela.

Microchippatura gratuita, progetti educativi nelle scuole, iniziative di pet therapy e campagne di sensibilizzazione: sono alcune delle azioni che il Comune di Guardia Sanframondi metterà in campo nell’ambito del percorso avviato per dare piena attuazione al Regolamento comunale sul benessere degli animali d’affezione.Nei giorni scorsi il sindaco Raffaele Di Lonardo e l’assessore Filippo Maria Guidi hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni attive nel settore della tutela animale, tra cui Sannio Rangers, per definire le prime iniziative da realizzare. L’obiettivo è diffondere una maggiore cultura del rispetto degli animali, rafforzando il senso di responsabilità dei proprietari e promuovendo una convivenza civile sempre più attenta al benessere animale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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