Benessere e salute animale | la Regione Umbria punta all' approccio One Health

Sanità veterinaria sempre più integrata nel sistema socio sanitario dell'Umbria. Presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia si è tenuto il convegno regionale “Sistema Umbria per la salute e il benessere degli animali” che dà ufficialmente il via al percorso verso l'integrazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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