Lunedì 4 maggio si terrà a Guardia Sanframondi la presentazione della lista di Giovanni Ceniccola presso la Villa Comunale. Durante l’evento saranno illustrate le componenti della squadra, la visione e il programma che intendono portare avanti per il futuro del paese. L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e si svolgerà nel tardo pomeriggio. La presentazione mira a illustrare le proposte e i progetti che i candidati intendono realizzare.

Lunedì 4 maggio, alle 19:30, presso la Villa Comunale di Guardia Sanframondi, sarà ufficialmente presentata alla cittadinanza la lista ‘Guardia Comune Orizzonte’, guidata dal candidato sindaco Giovanni Ceniccola. L’incontro pubblico rappresenterà il primo momento di confronto diretto con la comunità.L’incontro sarà moderato dalla giornalista Barbara Serafini, che introdurrà il candidato alla carica di primo cittadino e l’intera compagine in corsa per il Consiglio Comunale: Vincenzo Del Rosso, Morena Di Lonardo, Giulia Falato, Michele Foschini, Barbara Garofano, Edvige Garofano, Innocenzo Pengue, Luigi Pengue, Leopoldo Rossi, Elena Sanzari, Michele Sanzari, Antonello Sebastianelli.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - ‘Guardia Comune Orizzonte’, a Guardia Sanframondi la presentazione della lista di Giovanni Ceniccola

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