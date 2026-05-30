Un alpinista è morto precipitando sulla parete nord del Gran Paradiso. L’incidente è avvenuto durante l’arrampicata, mentre era in cordata con altri scalatori. I compagni hanno assistito alla caduta e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il corpo senza vita. La vittima aveva 40 anni. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un alpinista di 55 anni della Lombardia è morto durante una scalata della parete nord del Gran Paradiso, il massiccio che ospita la vetta più alta delle Alpi Graie, in Valle d’Aosta. L’uomo è precipitato nel vuoto davanti a due altri compagni di cordata, che sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino regionale e riportati a valle. Alpinista precipita e muore sul Gran Paradiso Nella mattinata del 30 maggio un uomo di 55 anni originario della Lombardia è morto mentre tentava la scalata della parete nord del Gran Paradiso con altri due amici. L’uomo, di cui non si conosce l’identità, sarebbe precipitato nel vuoto all’improvviso davanti agli occhi dei due compagni di scalata, che hanno subito chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alpinista precipita e muore sulla parete nord del Gran Paradiso sotto gli occhi dei compagni di cordata

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