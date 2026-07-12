griglie roventi trionfano i veronesi mauro zaccaria e samanta fontana

Mauro Zaccaria e Samanta Fontana, entrambi di Verona, hanno vinto la ventunesima edizione di Griglie Roventi, il campionato internazionale di barbecue. La competizione si è svolta sabato sera in piazza Torino a Jesolo, attirando circa mille persone. I due campioni hanno ottenuto il miglior punteggio tra i partecipanti, che provenivano da diverse nazioni. La manifestazione si è conclusa con la premiazione davanti a un pubblico numeroso.

Sono i veronesi Mauro Zaccaria e Samanta Fontana i vincitori della ventunesima edizione di Griglie Roventi, il campionato internazionale di barbecue che sabato sera ha animato piazza Torino a Jesolo davanti a oltre un migliaio di spettatori. La coppia ha convinto la giuria con un piatto ispirato al mondo del cinema, impreziosito da una scenografica presentazione con tanto di red carpet e richiami agli Oscar di Hollywood. Per i due amici, accomunati dalla passione per la cucina alla griglia, si tratta del coronamento di un percorso iniziato sei anni fa, quando decisero di partecipare per la prima volta alla manifestazione. La giuria,... 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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