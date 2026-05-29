Il tribunale di Cassino ha deciso che il licenziamento di Mauro Fionda era illegittimo. Dopo 762 giorni, il lavoratore è stato reintegrato nel suo ruolo. La sentenza ha stabilito che il provvedimento era privo di giustificazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di una lunga battaglia legale. Fionda torna al suo posto di lavoro, mentre la vicenda si conclude con una vittoria per lui.

Tribunale di Cassino: licenziamento illegittimo, reintegrato il lavoratore Mauro Fionda dopo 762 giorni. Il 26 maggio 2026, dopo 762 giorni di attesa, il Tribunale di Cassino ha scritto una pagina importante di giustizia e tutela del lavoro. Il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Mauro Fionda, disponendone l’immediata reintegrazione. Una sentenza che va oltre il valore giuridico e assume un significato profondo: difendere la legalità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori non può e non deve mai trasformarsi in una colpa. Mauro Fionda, RSU e RLS, ha sempre portato avanti con determinazione la difesa delle regole, dei contratti e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - La giustizia ha parlato: Mauro Fionda reintegrato, trionfano verità e dignità

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